Москва, 18 ноября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс бывшего начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василия Бурбу в перечень террористов и экстремистов. Соответствующие данные появились в базе ведомства 18 ноября.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

«Бурба Василий Васильевич, 04.06.1978 года рождения, город Ровно Ровенской области Украины», — сказано на сайте Росфинмониторинга.

25 октября российские следователи заочно предъявили Бурбе обвинения. Ему вменяется руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. Пост в ГУР он занимал в период с 2016 по 2020 год.

Также 18 ноября Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов воюющего на стороне Вооружённых сил Украины наёмника из Новой Зеландии Джордана О’Брайена.

Людям и организациям, которые попали в соответствующий реестр, запрещается взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и не только.

14 ноября Военный суд заочно приговорил к пожизненным срокам главаря украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина и актёра Кирилла Канахина (оба внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) за вторжение в Брянскую область.