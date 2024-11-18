Москва, 18 ноября, 2024, 16:24 — ИА Регнум. В московской школе №1512 около 50 детей отравились, по предварительным данным, водой из кулера, сообщил 18 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на осведомлённый источник.

Елена Афонина/ТАСС

По этим данным, заражённые норовирусом есть в каждом классе. Учреждение закрыли на карантин, а управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по статье об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сказано в сообщении.

Дети стали жаловаться на плохое самочувствие ещё в начале минувшей недели, 11–17 ноября, позднее у заразившихся появились тошнота и понос, отметили авторы. Школьники рассказали о странном вкусе воды из кулера, и родители учеников попросили прокуратуру проверить поставщика, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября прокуратура Чувашии сообщила об отравлении более сотни учащихся школы №4 в Новочебоксарске после употребления плова из школьной столовой. В момент прибытия прокуроров в школу сотрудники пытались избавиться от продуктов с признаками просрочки. Позднее число отравившихся достигло 208.

В октябре в Ставрополе 21 курсант филиала Краснодарского университета МВД попал в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. У первокурсников в возрасте от 17 до 19 лет зафиксировали слабость, тошноту и рвоту. Их доставили в краевую инфекционную больницу в стабильном состоянии. Предварительной причиной массового отравления был назван сальмонеллёз.