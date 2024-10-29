Ставрополь, 29 октября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. В Ставрополе 21 курсант филиала Краснодарского университета МВД попал в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в минздраве Ставропольского края.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, у первокурсников в возрасте от 17 до 19 лет зафиксировали слабость, тошноту и рвоту. Всех доставили в краевую инфекционную больницу, состояние пострадавших стабильное. Предварительной причиной массового отравления называют сальмонеллёз.

15 октября десятки россиян, купивших зефир в супермаркетах, пожаловались на ухудшение самочувствия. Все пострадавшие съели зефир «Жизель» и почувствовали вздутие, боли в животе и диарею. Предположительно, это вызвано наличием в составе продукта мальтитного сиропа и мальтита. Роспотребнадзор устроил выездную проверку на заводе «Сокол» в Дмитрове, где производится этот зефир, изъяв образцы сладостей. К настоящему моменту производство на заводе приостановлено.