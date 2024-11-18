Вашингтон, 18 ноября, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Директор по коммуникациям команды избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг отказался давать комментарий журналистам по поводу публикаций в СМИ о том, что глава Белого дома Джо Байден разрешил Киеву бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России.

TASS/ZUMA Джо Байден

Он также не ответил на вопрос прессы о том, уведомляла ли Трампа о таком решении американская администрация. Слова Чунга привёл телеканал CNN.

Вместе с тем директор по коммуникациям уточнил, что официальных заявлений по этому поводу следует ждать от самого Трампа или его представителей, которые наделены соответствующими полномочиями. Чунг также напомнил, что Трамп в рамках своей предвыборной кампании подчёркивал, что якобы только он может организовать переговоры между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые дал разрешение Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По информации источников, США пошли на такой шаг после появления сведений о якобы присутствии сил КНДР в Курской области.

При этом The New York Times также проинформировала, что в администрации Байдена опасаются, что использование Украиной американских ракет ATACMS для ударов вглубь РФ может спровоцировать Москву на силовой ответ против Соединённых Штатов и их союзников.

Представители команды Трампа допустили, что избранный президент США способен пересмотреть подобное решение Байдена. Источник из его окружения уточнил, что, скорее всего, будут пересматриваться практически все решения действующего главы Белого дома.

В середине сентября президент России Владимир Путин предупреждал, что разрешение на удары вглубь российской территории будет означать прямое вовлечение стран НАТО в украинский конфликт. Он подчёркивал, что РФ будет принимать ответные меры с учётом угроз, которые могут возникнуть.