Москва, 18 ноября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы обратились к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть повышение лимитов по семейной ипотеке с учётом мер по борьбе с инфляцией. Об этом сообщили «Известия»; со ссылкой на авторов обращения.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы давно говорим, что решение жилищного вопроса напрямую влияет на демографию нашей страны. Для семьи с двумя или тремя детьми нужна трехкомнатная квартира, а она сейчас стоит гораздо дороже, чем 6 млн рублей. Молодые родители и многодетные семьи не в состоянии потянуть такую разницу без поддержки государства. И разговоры об экономической нецелесообразности такой помощи считаю вредными», — пояснил один из авторов обращения, первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Также в обращении отмечается, что средства необходимо направить адресно — тем, кто действительно нуждается в государственной поддержке.

«У наших молодых людей должны быть реальные шансы на приобретение собственного жилья для рождения детей. Семейная ипотека для молодых очень нужна, и это не должно никак влиять на инфляцию, если сделать четкие критерии и последующий контроль за выдачей, чтоб не было злоупотреблений», — пояснил зампред комитета ГД по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

14 ноября в России представили проект стратегии демографической и семейной политики до 2036 года. Как писало ИА Регнум, в стратегию вошли меры по усовершенствованию процедуры предоставления материнского капитала, увеличению эффективности выплаты алиментов, введению наград для «многовнуковых» дедушек и бабушек.

2024 год в России объявлен Годом семьи. В связи с этим президент России Владимир Путин 29 февраля объявил о разрабатываемом нацпроекте «Семья», назначение которого состоит в повышении качества жизни семей с детьми и поддержке рождаемости.