Москва, 14 ноября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В России разработали проект стратегии демографической и семейной политики до 2036 года, сообщил 14 ноября РБК.

Виталий Аньков/РИА Новости

Одна из задач стратегии — улучшить систему поддержки семей с детьми и создать дополнительные стимулы для их рождения. Стратегия также преследует цель защитить семью как фундаментальную основу российского общества и укрепить институт семьи и брака «как союза мужчины и женщины на основе сохранения и продвижения традиционных семейных ценностей».

Предлагаются шаги по усовершенствованию правил предоставления материнского капитала, повышению эффективности выплаты алиментов, введению наград для «многовнуковых» дедушек и бабушек.

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