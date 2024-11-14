В России разработали проект стратегии семейной политики до 2036 года
Москва, 14 ноября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В России разработали проект стратегии демографической и семейной политики до 2036 года, сообщил 14 ноября РБК.
Виталий Аньков/РИА Новости
Одна из задач стратегии — улучшить систему поддержки семей с детьми и создать дополнительные стимулы для их рождения. Стратегия также преследует цель защитить семью как фундаментальную основу российского общества и укрепить институт семьи и брака «как союза мужчины и женщины на основе сохранения и продвижения традиционных семейных ценностей».
Предлагаются шаги по усовершенствованию правил предоставления материнского капитала, повышению эффективности выплаты алиментов, введению наград для «многовнуковых» дедушек и бабушек.
Новость дополняется