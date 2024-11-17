Вашингтон, 17 ноября, 2024, 21:46 — ИА Регнум. В администрации президента США Джо Байдена опасаются, что использование Украиной американских ракет ATACMS для ударов по российской территории может спровоцировать Москву на силовой ответ против Вашингтона и его союзников. Об этом 17 ноября написала газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Chris Kleponis / Globallookpress.com

«Некоторые официальные лица США опасаются, что использование Украиной ракет… может побудить президента России Владимира Путина принять ответные меры с применением силы против Соединённых Штатов и их партнёров по коалиции», — говорится в материале.

Предполагается, что на данном этапе ракеты будут использоваться для ударов в Курской области по российским войскам и якобы присутствующим там силам КНДР, но в дальнейшем Байден может одобрить их применение и в других регионах.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, такой шаг президента США связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, это «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 ноября предупредила, что, если НАТО разрешит украинской армии наносить удары вглубь РФ, Москва будет расценивать это как фактическое вступление стран альянса в прямой вооружённый конфликт. Последствия будут разрушительными для стран НАТО, отметила она.

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию на Украине и будет добиваться всех поставленных целей, даже если киевскому режиму разрешат наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь российской территории. Он подчеркнул, что динамика развития спецоперации хорошо понятна и никакие поставки Украине отдельных видов вооружений не смогут её изменить.

Президент России Владимир Путин 12 сентября по этому поводу отметил, что речь на самом деле идёт о прямом вовлечении стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Путин предупредил, что Москва будет принимать ответные меры с учётом угроз, которые будут возникать.