Париж, 17 ноября, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Возможности телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным не исключил французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом 17 ноября сообщает телеканал BFMTV.

ИА Регнум

По мнению президента Франции, Путин «не готов вести переговоры» о мирном урегулировании на Украине. Макрон указал, что российские силы накануне нанесли массированный удар по критически важным объектам инфраструктуры Украины и пояснил, что «намерения президента Путина заключаются в том, чтобы активизировать эти бои».

«Наш долг — подтолкнуть Россию к прекращению борьбы за мирные переговоры на условиях, уважающих международное право», — подчеркнул Макрон и не исключил переговоров с российским лидером, «когда позволит контекст».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент РФ Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 ноября. Разговор стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Немецкая газета Tagesspiegel написала, что первый за два года телефонный разговор Путина и Шольца стал недвусмысленным сигналом для Киева о будущих переговорах.

Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что Шольц, когда звонил Путину, представлял коллективный Запад. По мнению эксперта, вопросы, которые задавал канцлер еще в октябре, с ним обсуждали действующий президент США Джозеф Байден, премьер-министр ВеликобританииКир Стармери президент Франции Макрон.