Валуйки, Белгородская область, 17 ноября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. В результате удара украинского дрона по движущемуся легковому автомобилю в селе Бирюч в Валуйском городском округе погиб мирный житель. Об этом 17 ноября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

«Супруга погибшего находилась в той же машине, она жива, от медицинской помощи отказалась», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Гладков напомнил, что в Бирюче с 27 октября 2022 года действует режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на это, некоторые жители не захотели уезжать и написали отказ от переселения. Губернатор призвал сельчан принять решение и уехать из Бирюча, а остальных белгородцев — не посещать закрытые населённые пункты региона.

Руководство области предоставляет каждой семье возможность заселиться в пункты временного размещения и начать решать вопрос о предоставлении нового жилья взамен утраченного, добавил Гладков.

Также губернатор сообщил, что два украинских дрона-камикадзе нанесли удары по селу Грузскому в Борисовском районе. Линия электропередачи получила повреждения, в результате одна из улиц временно осталась без света.

Как сообщало ИА Регнум, в селе Большое Солдатское в Курской области дрон ВСУ, оснащённый взрывным устройством, нанёс удар по движущемуся служебному автомобилю МВД, в котором находились двое сотрудников местного издания «Народная газета». В результате главный редактор Юлия Кузнецова погибла, полицейский и оператор электронного набора и вёрстки получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

СК РФ 14 ноября сообщил, что, по результатам экспертиз, в Белгородской, Курской, Брянской, Рязанской, Волгоградской и Московской областях ущерб от атак ВСУ составил 60 млрд руб. Эксперты исследовали более 25 тыс. зданий и объектов инфраструктуры.