Москва, 14 ноября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Эксперты Следственного комитета России оценили нанесённый украинскими вооружёнными формированиями ущерб в шести регионах страны в 60 млрд руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Рюмин/ТАСС

Речь идёт о Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской, Волгоградской областях и Подмосковье.

«Исследовано более 25 тыс. зданий и объектов инфраструктуры, их восстановительная стоимость составила почти 60 млрд руб.», — сообщили в СК РФ.

Исследования проведены Судебно-экспертным центром (СЭЦ) СК РФ. Специалисты провели порядка 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня зампредседателя СК РФ Александр Фёдоров заявил, что причинённый ВСУ новым регионам и приграничным районам России ущерб превысил 734 млрд руб. Эксперты исследовали свыше 70 тыс. домов и инфраструктурных объектов.

В 2022 и 2023 годах СЭЦ провёл порядка 7,5 тыс. экспертиз по разрушенным объектам в Донецкой и Луганской народных республиках, в Ростовской, Брянской и Белгородской областях.

В конце сентября СК РФ сообщил, что свыше 8 тыс. человек признаны потерпевшими в результате агрессии украинских вооружённых формирований в Курской области.