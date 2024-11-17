Краснодар, 17 ноября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Российский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Фёдор Смолов 17 ноября пообещал наградить того, кто сообщит любую полезную информацию об украденных часах, стоимость которых составляет 7–8 млн рублей.

Владимир Астапкович/РИА Новости Фёдор Смолов

«Если у вас есть любая полезная информация, пишите в Telegram. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», — написал он в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Смолов уточнил, что часы были украдены в Казани. Футболист не рассказал, какую сумму он готов заплатить.

Как передавало ИА Регнум, о краже дорогих часов у Смолова сообщило издание «Спорт-Экспресс». Инцидент произошёл 10 ноября во время матча «Краснодара» с «Рубином». Смолов после игры не нашел часы, оставленные в шкафчике гостевой раздевалки.

По данным издания, сотрудники стадиона изучили записи с камер видеонаблюдения у входа в раздевалку. Они не нашли ничего подозрительного.