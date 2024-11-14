Краснодар, 14 ноября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. У нападающего футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова пропали часы стоимостью 7–8 млн рублей. Об этом 14 ноября сообщил «Спорт-Экспресс».

Сергей Бобылев/РИА Новости

По информации издания, это произошло во время выездного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» 10 ноября. Смолов не смог найти часы, которые оставил в шкафчике гостевой раздевалки.

Отмечается, что сотрудники стадиона просмотрели записи с камер видеонаблюдения, но на них виден только вход в раздевалку. Ничего подозрительного замечено не было.

Как передавало ИА Регнум, на Олимпийских играх во Франции ещё до церемонии открытия 26 июля произошло несколько ограблений. Так, неизвестные ограбили олимпийскую команду Австралии по велоспорту. Преступники вскрыли фургон и украли экипировку сборной. Кроме того, 24 июля во время тренировки у аргентинского футболиста Тьяго Альмады украли личные вещи, в том числе часы и другие драгоценности.