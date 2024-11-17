Сухум, 17 ноября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания 17 ноября заявил, что достичь компромисса с комиссией не удалось. При этом, несмотря на заявления демонстрантов, он остается избранным президентом республики.

Владимир Попов/ТАСС

«Моя позиция неизменна, я сделал заявление», — процитировал его ТАСС.

По словам Бжании, власти Абхазии поддерживают его точку зрения, и она останется неизменной.

Как сообщало ИА Регнум, Бжания назвал произошедшие 15 ноября протесты в Сухуме попыткой государственного переворота. Силовое решение, выбранное оппозицией, приведёт к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису, добавил он.

15 ноября сторонники оппозиции заняли парламент и администрацию президента. Они требуют отставки Бжании. Протестующие недовольны тем, что в парламенте планировали ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Прописанные в документе условия якобы приведут к росту цен на недвижимость и позволят крупному российскому бизнесу вытеснить с абхазского рынка местных предпринимателей. При этом оппозиция подчеркнула, что её действия не направлены против отношений с РФ.

Политолог Евгений Михайлов 16 ноября в беседе с ИА Регнум заявил, что в Абхазии одна пророссийская сторона хочет «снести» другую пророссийскую сторону, поэтому в любом случае Сухум будет договариваться с Москвой. Он также считает абсурдом протесты против инвестиционного соглашения, так как в республике у многих гражданство РФ и они пользуются соответствующими преференциями.