Москва, 16 ноября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Протесты в Абхазии, вне зависимости от того, какая политическая сила перейдёт к власти, так или иначе закончатся тем, что страна будет договариваться с Россией. Об этом в субботу, 16 ноября, в беседе с ИА Регнум заявил политолог Евгений Михайлов.

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«Из 250 тыс. населения граждан Абхазии большая часть — это граждане России, то есть они имеют двойное гражданство. И непонятно, почему РФ ничего не может там сделать, и инвестировать туда, где почти все граждане России, пользуются её преференциями, материнскими капиталами и прочим. То есть ситуация абсурдная», — подчеркнул политолог.

Михайлов отметил, что в Абхазии к власти хотят прийти люди, которые планируют получить «откупные» от заходящего российского бизнеса, и также «сидеть» дальше на дотациях от России.

«В Абхазии сейчас одна пророссийская сторона хочет «снести» другую пророссийскую сторону. И потом тот, кто победит, вновь будет просить у России деньги и ставить свои условия. Но Абхазии нужно понимать, что без закона о ратификации соглашения об инвестициях с РФ этой республике вообще ничего давать не будут», — подчеркнул политолог.

Сейчас в Абхазии утверждают, что у них уже есть сотни российских компаний. Но если там были бы такие организации, которые «заводят» в республику большие инвестиции, то Абхазия не была бы в таком плачевном состоянии, добавил эксперт.

«То есть, российские компании, которые находятся в Абхазии, это те же граждане России и одновременно граждане Абхазии — то есть их владельцы абхазы, которые имеют свои компании. Это такой юридический казус», — рассказал политолог.

Михайлов отметил, что протесты, которые происходят в Абхазии, не носят антироссийский характер. Но в Абхазии есть определённое НКО и определённое влияние туристического бизнеса, потому что многие влиятельные политики национальные в Турции имеют в том числе и абхазские паспорта.

«Вооружённый переворот в Абхазии возможен. Но в данном случае у РФ есть возможности жестко купировать подобную ситуацию. Пока Россия только в качестве наблюдателя», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Сухуме протестующие сторонники оппозиции прорвались в правительственный комплекс, пытаясь добиться отзыва из парламента ратификации договорённости с Россией об инвестиционном сотрудничестве.

Оппозиция аргументировала своё недовольство тем, что соглашение якобы позволит российским предпринимателям вытеснить с рынка малый и средний местный бизнес и что всё это приведёт к подорожанию недвижимости. Они потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Президент Абхазии заявил, что ситуация в республике будет стабилизирована и возвращена в правовое русло. Он также подчеркнул, что вся страна контролируется законной властью, за исключением захваченных правительственных зданий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена тем, что в Абхазии вновь обострились внутриполитические противоречия. Дипломат назвала ситуацию в стране кризисной, отметив, что она может спровоцировать торможение развития республики, так не будет способствовать привлечению иностранных инвесторов.