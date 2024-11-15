Сухум, 15 ноября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Действия протестующих в Абхазии не направлены против отношений с Россией. Об этом говорится в заявлении оппозиции, опубликованном 15 ноября Telegram-каналом «Республика».

РИА Новости

«Действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений. Напротив, мы — как оппозиция — всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что собравшиеся у здания парламента протестующие защищают национальные интересы и природные ресурсы Абхазии.

Как ранее передавало ИА Регнум, протестующие в Сухуме прорвались в здание парламента Абхазии. Перед этим они протаранили грузовиком ворота и вышли на территорию законодательного органа республики. В ходе столкновений с силовиками пострадали два человека.

Оппозиционеры выступили против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, по которому российские компании смогут реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии. 15 ноября в парламенте республики должны были рассматривать этот вопрос, но, по решению депутатов, заседание отменили.