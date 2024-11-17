Сухум, 17 ноября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Произошедшие 15 ноября протесты в Сухуме являются попыткой государственного переворота. Об этом 17 ноября заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

РИА Новости

«Силовое решение, которое явно предпочитает абхазская оппозиция, приведет к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису», — говорится в заявлении, которое приводит агентство «Sputnik Абхазия».

Бжания добавил, что остаётся избранным президентом Абхазии. По его словам, найти компромисса с оппозицией ни по каким вопросам не удалось.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Сухуме продолжаются с 15 ноября. Сторонники оппозиции заняли парламент и администрацию президента. Они требуют отставки Бжании.

Протестующие недовольны тем, что в парламенте планировали ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Они заявили, что прописанные в документе условия якобы приведут к росту цен на недвижимость и позволят крупному российскому бизнесу вытеснить с абхазского рынка местных предпринимателей. При этом оппозиция подчеркнула, что её действия не направлены против отношений с РФ.

Бжания пообещал, что добьётся стабилизации в стране и возвращения ситуации в правовое русло. Он заявил о переходе правительства на усиленный режим работы. По словам президента, власти контролируют ситуацию по всей стране, кроме захваченных правительственных зданий.

Политолог Евгений Михайлов 16 ноября в беседе с ИА Регнум заявил, что в Абхазии одна пророссийская сторона хочет «снести» другую пророссийскую сторону, поэтому в любом случае Сухум будет договариваться с Москвой. Он также считает абсурдом протесты против инвестиционного соглашения, так как в республике у многих гражданство РФ и они пользуются соответствующими преференциями.