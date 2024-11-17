Вашингтон, 17 ноября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что европейское население вымирает. Об этом он 17 ноября написал в соцсети X (бывший Twitter).

Allison Robbert/AP/TASS Илон Маск

«Европа умирает», — написал Маск.

Таким образом американский предприниматель прокомментировал свежие данные о демографической ситуации в европейских странах, согласно которым во Франции коэффициент рождаемости находится на уровне 1,79, в Германии он составляет 1,46, в Польше — 1,29, Италии — 1,24, а в Испании — 1,16.

В июне Маск заявлял, что если не принимать мер по улучшению демографической ситуации, многие страны исчезнут.

В конце октября управление Национальной статистики Великобритании сообщило, что количество официально проживающих в стране людей увеличилось до рекордных 68,3 млн человек. Население страны за год выросло на 1%.

Рост произошёл за счёт мигрантов, говорится в материале ИА Регнум. Если рассматривать изменения численности британского населения без учёта мигрантов, за год в стране умерло на 16,3 тыс. человек больше, чем родилось.