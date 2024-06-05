Москва, 5 июня, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Многие страны могут исчезнуть, если не начать предпринимать меры по улучшению демографической ситуации. Об этом в посте на своей странице в соцсети Х заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM

Соответствующие меры уже начали вводить в разных странах мира. К примеру, ранее агентство France-Presse передавало, что в Токио уже этим летом собираются запускать приложение для знакомств. Работа над проектом ведется в рамках мер правительства по повышению рождаемости в стране.

«Я рад, что правительство Японии понимает значимость этого вопроса. Если решительные меры не будут приняты, Япония (и многие другие страны) исчезнут», — добавил Маск.

Год назад премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял том, что у страны есть «последняя» возможность предотвратить сокращение рождаемости до 2030 года. Основная проблема заключалась в нежелании большинства молодых пар заводить детей после вступления в брак.

В России ситуация с рождаемостью остается сложной ещё с 2016 года. Первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что для решения этой проблемы необходимо сделать акцент именно на поддержке молодёжи, чтобы у молодых пар были желание и возможности продолжать род. При этом задача поддерживать имеющиеся многодетные семьи также никуда не уходит.

Президент России Владимир Путин сообщил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года. В рамках нее государство оплачивает часть стоимости квартиры за семью, а средства предоставляются в виде субсидии. Условия для участников программы следующие: оба супруга должны быть младше 35 лет, наличие детей при этом не обязательно. Семья может рассчитывать на субсидию, если у нее в собственности нет жилья либо его условия непригодны для проживания.

Также Президент РФ поставил задачу по снижению налоговой нагрузки семьям с детьми. Такое решение позволит сохранить средства в семьях, где растут дети, для решения повседневных проблем. Дополнительной господдержкой смогут воспользоваться около 4 миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей.