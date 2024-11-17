Оттава, 17 ноября, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Завершение конфликта на Украине невозможно без взаимодействия. Так прокомментировал 16 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях завершившегося в Лиме саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

«Мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами, [в том числе с теми], с кем мы во многих случаях не согласны», — пояснил Трюдо журналистам.

При этом на вопрос о том, позвонит ли сам Трюдо президенту России, премьер Канады отметил, что его уровень доверия «возможно, находится на самом низком уроне». Кроме того, Трюдо подчеркнул, что Канада продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Беседа продлилась около часа. Российский президент отметил, что позиция Москвы по мирному урегулированию на Украине не изменилась.

Итальянская газета Corriere della Sera, комментируя разговор немецкого канцлера и российского президента, предположила, что теперь Путину захотят позвонить другие европейские лидеры, хотя инициатива Шольца вызвала раздражение у Франции и руководства Евросоюза.