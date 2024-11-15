Вашингтон, 15 ноября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что он и его команда будут очень усердно работать над завершением конфликта Украине. Это заявление он сделал на торжественном вечере в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы займемся Ближним Востоком, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому пора прекратиться», — отметил американский политик.

Трамп выступал 14 ноября на мероприятии некоммерческой организации «Институт политики Америка прежде всего». Трансляцию вёл телеканал ABC News.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно обещал добиться быстрого разрешения конфликта на Украине после вступления в должность президента. В том числе он говорил, что сможет это сделать за 24 часа.

Газета The Wall Street Journal 7 ноября сообщила, что команда Трампа работает над новым планом завершения украинского кризиса. В нём предлагается заморозить линию фронта и ввести демилитаризованную зону.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 7 ноября заявил, что Россия не обязана выполнять какие-либо предложения США, в том числе по конфликту на Украине. Москва примет решения, которые посчитает нужными, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предвыборные обещания Трампа, не исключил, что его реальные дела будут расходиться со словами. В Кремле будут делать выводы по конкретным шагам нового американского лидера.