Москва, 16 ноября, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Главы ряда регионов России выразили поддержку президенту Абхазии Аслану Бжании в связи с прошедшими в стране акциями протеста. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе абхазского президента.

Томас Тхайцук/РИА Новости

В их числе глава Республики Крым Сергей Аксёнов, руководители республик Северного Кавказа и главы других субъектов РФ.

«Они назвали события 15 ноября попыткой государственного переворота», — указано в Telegram-канале пресс-службы абхазского лидера.

Они также пожелали народу Абхазии мира и добра.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Сухуме сторонники оппозиции прорвались в правительственный комплекс и заняли его. Они требуют отзыва ратификации договорённости с Россией об инвестиционном сотрудничестве.

Протестующие опасаются, что соглашение с РФ даст возможность крупным российским компаниям вытеснить с абхазского рынка малый и средний местный бизнес. Кроме того, инвестиции в сектор недвижимости могут привести к росту цен на неё. Оппозиционеры также потребовали, чтобы Бжания подал в отставку.

На следующий день они отклонили предложение Бжании о досрочных выборах и отказались покинуть правительственные здания. Сам глава Абхазии отметил, что после ухода в отставку собирается участвовать в выборах, чтобы народ показал, кого он поддерживает. Руководство страной на это время перейдёт вице-президенту Абхазии Бадре Гунбе. Президент также обвинил протестующих в давлении на депутатов парламента.