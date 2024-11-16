Сухум, 16 ноября, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Протестующие в Абхазии отклонили предложение президента республики Аслана Бжании о досрочных выборах и отказались покинуть правительственные здания. Об этом 16 ноября сообщило агентство Sputnik Абхазия.

РИА Новости

«Собравшиеся у парламента протестующие отклонили предложение Бжании уйти в отставку и объявить новые выборы, если они освободят правительственные здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оппозиция также потребовала отставки министра внутренних дел и главы Службы госбезопасности (СГБ) республики, а также «Абхазского телевидения».

Как ранее передавало ИА Регнум, Бжания заявил, что уйдёт в отставку, когда протестующие освободят здание парламента, и объявит досрочные президентские выборы. При этом он добавил, что выдвинет свою кандидатуру в случае его досрочной отставки.

15 ноября в Сухуме протестующие прорвались в правительственный комплекс, пытаясь добиться отзыва ратификации договорённости с Россией об инвестиционном сотрудничестве. Оппозиция аргументировала своё недовольство тем, что соглашение якобы позволит российским предпринимателям вытеснить с рынка малый и средний местный бизнес и что всё это приведёт к подорожанию недвижимости. Они потребовали, чтобы Бжания подал в отставку.

Парламент отложил ратификацию соглашения с Россией. Бжания заявил, что руководство страны продолжит работу, несмотря на протесты.

Пресс-служба президента Абхазии сообщила, что Бжания не отзывал закон о ратификации соглашения с Россией.