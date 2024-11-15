Сухум, 15 ноября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Протестующие в Абхазии штурмуют здание парламента и массово заходят внутрь. Об этом 15 ноября сообщило агентство «Sputnik Абхазия».

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«Протестующие вытеснили силовиков и прорвались в здание парламента Абхазии, выломав решетки», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, протестующие в Сухуме прорвались на площадь перед парламентом Абхазии. Они протаранили грузовиком ворота и прорвались на территорию законодательного органа республики. После этого начались стычки с силовиками. В результате пострадали два человека.

Оппозиционеры выступили против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, по которому российские компании смогут реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии. 15 ноября в парламенте республики должны были рассматривать этот вопрос, но по решению депутатов заседание отменили.