Сухум, 16 ноября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в случае его досрочной отставки.

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«Я готов назначить выборы, подать в отставку <…> и пойти на выборы. Пусть люди скажут, кого они поддержат», — сказал он на встрече с народом в селе Тамыш.

Бжания добавил, что уйдёт в отставку, когда протестующие освободят здание парламента. В этом случае управлять республикой будет вице-президент Бадра Гунба.

При этом Бжания подчеркнул, что оппозиция оказывает давление на парламент для принятия решения о его отставке, и отметил, что в случае принятия оно будет неправомерным.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Сухуме протестующие прорвались в правительственный комплекс, пытаясь добиться отзыва ратификации договорённости с Россией об инвестиционном сотрудничестве.

Оппозиция аргументировала своё недовольство тем, что соглашение якобы позволит российским предпринимателям вытеснить с рынка малый и средний местный бизнес и что всё это приведёт к подорожанию недвижимости. Они потребовали, чтобы Бжания подал в отставку.

Парламент отложил ратификацию соглашения с Россией. Бжания заявил, что руководство страны продолжит работу, несмотря на протесты.

Пресс-служба президента Абхазии сообщила, что Бжания не отзывал закон о ратификации соглашения с Россией.