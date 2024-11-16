Москва, 16 ноября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. К утру 16 ноября регистрацию на отбор во второй поток программы «Время героев» прошли более 4,5 тыс. участников и ветеранов спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба программы.

Александр Казаков/РИА Новости

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров назвал высоким темп регистрации участников.

«Эта программа — место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения», — заявил Комиссаров.

По его словам, для организаторов, важно предоставить лучший сервис и актуальные знания каждому из участников от первых минут регистрации до выпуска.

Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы «Время героев» началась в 0:00 мск 15 ноября.

Как передавало ИА Регнум, отбор участников второго потока будет осуществляться из разных категорий. По итогам отбора на первый поток программы уже есть группа участников с хорошими оценками. Они успели подать заявку, но набор на поток был уже завершён. Они автоматически становятся участниками нового отбора. Все заявления, поданные весной этого года, также учитываются.

Участники первого потока получили новые назначения на ответственные должности. В их число вошли полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев.

Новые назначения также поучили Герои России Игорь Юргин, Роман Кулаков и Владимир Сайбель. Спикером городской думы Нижнего Новгорода стал Евгений Чинцов, первым заместителем главы Ставрополя — Заур Гурциев. Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов, а научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — Константин Яшин.

1 ноября участник программы «Время героев» Сергей Жигалкин был назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области. А руководитель программы «Время героев» Мария Костюк будет временно исполнять обязанности губернатора Еврейской автономной области.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению главы государства. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

14 июня президент России Владимир Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» и пообщался с участниками первого потока программы. Он отметил, что программу готовили на основании обучения по линии Генерального штаба, где предусмотрено обучение курсами по 1,5 месяца, а между ними — возвращение в войска на полгода с дистанционным обучением, но сейчас ситуация не такая, как в мирное время. Российский лидер, увидев, что большинство планирует вернуться на фронт, призвал пока не возвращаться в зону спецоперации на Украине, а продолжать обучение.