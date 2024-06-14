Солнечногорск, Московская область, 14 июня, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 июня в ходе встречи с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске призвал их пока не возвращаться в зону спецоперации на Украине, а продолжать обучение.

Российский лидер спросил, кто планирует вернуться на фронт, и констатировал, что таких большинство. Он отметил, что программу готовили на основании обучения по линии Генерального штаба, где предусмотрено обучение курсами по 1,5 месяца, а между ними — возвращение в войска на полгода с дистанционным обучением, но сейчас ситуация не такая, как в мирное время.

«Вот сейчас должен начаться ещё один этап — стажировка, это практически работа, получение каких-то теоретических знаний. Поэтому я думаю, что нужно продолжить это обучение и эту стажировку именно здесь», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер 29 февраля объявил о начале программы «Время героев». По ней участников и ветеранов СВО готовят к работе на высоких постах в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Обучение первого потока проекта стартовало 27 мая. Для него отобрали 83 участников, для них подготовили четыре очных модуля длительностью по 30 дней. Обучение началось со изучения структуры системы государственного управления и других управленческих механизмов, необходимых на государственной службе.