Москва, 16 ноября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В выходные в Москве ожидается аномально тёплая для этих дат погода, а временный снежный покров сойдёт окончательно. Об этом в субботу, 16 ноября, заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Олег Елков/ТАСС

«В тёплом секторе атлантического циклона днём в субботу адвекция тёплого воздуха продолжится, что позволит температуре воздуха в земной поверхности повыситься до +5 градусов. И это несмотря на отсутствие солнца», — написала синоптик в своём Telegram-канале.

По её словам, быстрому таянию снега будет способствовать небольшой дождь.

Как передавало ИА Регнум 15 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец писал, что, несмотря на формирование снежного покрова, в ближайшие выходные в мегаполисе потеплеет до +3…+6 градусов, снег растает и от зимы не останется и следа.

12 ноября ИА Регнум сообщило, что, по мнению синоптика Поздняковой, в Москве ожидается тёплая зима, а положительная аномалия температуры продержится с июня 2024 года как минимум до марта 2025 года.

11 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России потепление идёт в три с половиной раза быстрее, чем в среднем в мире. Это вызвано тем, что глобальное повышение температуры имеет свои пространственные и временные особенности.

Глобальное потепление в разных регионах проявляется наводнениями, лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами, причём интенсивность этих процессов с каждым годом увеличивается, сообщил климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов.