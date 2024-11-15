Москва, 15 ноября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. В эти выходные от зимы в Москве не останется и следа. Об этом в пятницу, 15 ноября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Василий Иванов ИА REGNUM

«В пятницу <…> сформируется снежный покров высотой до 1-2 см, на юге Подмосковья — до 3 см. Температура воздуха в Москве 0…+3 градуса», — написал метеоролог в своём Telegram-канале.

Он добавил, что несмотря на формирование снежного покрова, в ближайшие выходные в мегаполисе потеплеет до +3…+6 градусов, снег растает, и от зимы не останется и следа.

Как передавало ИА Регнум 10 ноября, Тишковец спрогнозировал в Центральной России мягкую и снежную зиму. При этом синоптик уточнил, что самый холодный сезон в году наступит лишь в декабре.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что в текущем году климатическая зима в Москве должна начаться на 20 суток позже положенного срока, то есть в начале декабря.

По словам синоптика, климатическая зима в российской столице должна наступать 13 ноября, однако в нынешнем году это произойдёт гораздо позже, что укладывается в тенденцию глобального изменения климата.