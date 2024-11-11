Москва, 11 ноября, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Наблюдающееся в России потепление идёт быстрее, чем в среднем в мире. Об этом 11 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По словам синоптика, глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности.

«Средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, мы как раз тут и живём, увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по глобусу», — пояснил ТАСС Вильфанд.

В северных широтах, добавил он, процесс потепления происходит в 3,5 раза быстрее.

Как передавало ИА Регнум, странам Южной Европы в случае глобального потепления более чем на три градуса по Цельсию грозит появление пустынь, заявил 6 октября председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски. Например, в Польше, уточнил он, начнутся серьёзные затруднения при выращивании картофеля, а Италии придётся отказаться от твёрдых сортов пшеницы, необходимых при производстве макарон.

Глобальное потепление в разных регионах проявляется наводнениями, лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами, причём интенсивность этих процессов с каждым годом увеличивается, сообщил климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов.