Москва, 12 ноября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Зима в Москве ожидается тёплой, температура воздуха, по прогнозам, будет повышенной до марта. Об этом во вторник, 12 ноября, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«В декабре и январе температура воздуха в Москве ожидается выше нормы на 1-3 градуса. В декабре <…> месячная сумма осадков будет превышена почти на 20%. В феврале и марте <…> лишь с вероятностью 20-30% в Москве возможен дефицит осадков. А по температуре модельные расчёты сохраняют положительные аномалии. Если оценивать зимний сезон в целом, то он наиболее вероятно окажется тёплым, с наибольшим избытком осадков в январе», — написала специалист в своём Telegram-канале.

Позднякова констатировала, что таким образом положительная аномалия температуры продержится с июня 2024 года как минимум до марта 2025 года.

Как передавало ИА Регнум 11 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России потепление идёт в три с половиной раза быстрее, чем в среднем в мире. Это вызвано тем, что глобальное повышение температуры имеет свои пространственные и временные особенности.

Странам Южной Европы в случае глобального потепления более чем на три градуса по Цельсию грозит появление пустынь, заявил 6 октября председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски. Например, в Польше, уточнил он, начнутся серьёзные затруднения при выращивании картофеля, а Италии придётся отказаться от твёрдых сортов пшеницы, необходимых при производстве макарон.

Глобальное потепление в разных регионах проявляется наводнениями, лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами, причём интенсивность этих процессов с каждым годом увеличивается, сообщил климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов.