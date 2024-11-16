Киев, 16 ноября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского сделают крайним и обвинят в обвале фронта. Об этом 16 ноября заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Интересно, а Зеленский понимает, что его за всё сделают крайним? На него покажут пальцем за решения «ставки», которые привели к обвалу фронта, за коррупцию, которая была невозможна без его ручных назначений, за политические посадки, на которые лично он давал указания?» — написал Дубинский в Telegram-канале.

Он добавил, что те, кто подносил Зеленскому справки и указы, останутся в стороне, а всю вину «свалят на незадачливого комика».

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено.

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком выразил мнение, что Зеленский в скором времени сбежит с Украины.

Дубинский заявлял, что страны Запада предложат Зеленскому баллотироваться на выборах, которые он, так или иначе, проиграет из-за потери поддержки США. По его мнению, европейские и американские СМИ «утопят» неугодных Вашингтону политиков по указке из Белого дома, а если выборы так и не будут организованы, на Украине произойдёт госпереворот.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Зеленский с юридической точки зрения не является легитимным и законным представителем власти, так как срок его полномочий истёк 20 мая.