Дублин, 3 ноября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено. Об этом 2 ноября заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Диктатор Зеленский знает, что как только война закончится, с ним будет покончено. У человека, чьё окружение жестоко контролирует каждый элемент жизни и смерти украинцев, нет абсолютно никакой мотивации для прекращения конфликта», — написал он в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком выразил мнение, что Зеленский в скором времени сбежит с Украины.

Арестованный по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что страны Запада предложат Зеленскому баллотироваться на выборах, которые он, так или иначе, проиграет из-за потери поддержки США. По его мнению, европейские и американские СМИ «утопят» неугодных Вашингтону политиков в «нечистотах» по указке из Белого дома, а если выборы так и не будут организованы, на Украине произойдёт государственный переворот.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Зеленский с юридической точки зрения не является легитимным и законным представителем власти, так как срок его полномочий истёк 20 мая. Однако выборы так и не были назначены под предлогом военного положения на территории страны.