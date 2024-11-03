Киев, 3 ноября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Страны Запада предложат главе киевского режима Владимиру Зеленскому баллотироваться на выборах, которые он так или иначе проиграет из-за потери поддержки Вашингтона. Об этом 2 ноября сообщил арестованный по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Как американцы будут избавляться от надоевших и проворовавшихся дураков. Мое мнение — им будет предложено пойти на выборы после заморозки <конфликта> по линии фронта», — написал он в своём Telegram-канале.

Депутат объяснил, что в ходе выборов европейские и американские СМИ «утопят» неугодных Вашингтону политиков в <нечистотах> по указке из Белого дома. В том же случае, если выборы так и не будут организованы, на Украине произойдёт государственный переворот.