Донецк, 16 ноября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Подразделения группировки «Восток» ВС РФ освободили населённый пункт Макаровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике 113-й, 117-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Великая Новосёлка ДНР и Новодаровка Запорожской области», — заявили в ведомстве.

Военные группировки отразили одну контратаку штурмовой группы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Украинская армия потеряла до 140 бойцов, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация».

Как сообщало ИА Регнум 16 ноября, подразделения Центральной группировки войск за последние сутки освободили Ленинское в ДНР. ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин и другую технику.

Днём ранее подразделения группировки «Центр» выбили украинскую армию из населённого пункта Степановка в ДНР.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 30 октября заявил, что украинские военные отступают на фронте из-за нехватки войск.