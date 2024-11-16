Москва, 16 ноября, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица полагает, что развитие ситуации на Украине будет зависеть от президента России Владимира Путина и американского народа. Об этом он заявил 16 ноября.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«То, что дальше будет происходить на Украине, не зависит от выборов в Америке. Это вопрос Владимира Владимировича и американцев», — процитировало кинематографиста «РИА Новости».

На его взгляд, победа избранного президента Дональда Трампа на выборах в США лучше, чем если бы победила команда действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Как передавало ИА Регнум, Кустурица отметил, что готов снять фильм, посвящённый Путину. При этом предложений на эту тему ему пока не поступало.

Режиссёр Кустурица известен такими фильмами, как «Помнишь ли ты Долли Белл?» (1981 г.), «Время цыган» (1988 г.), «Андерграунд» (1995 г.), «Чёрная кошка, белый кот» (1998 г.), «Завет» (2007 г.), «По Млечному пути» (2016 г.).

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года Кустурица рассказал о планах снять часть фильма по мотивам романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» в Краснодарском крае.

На встрече с Путиным в Кремле 2 апреля сербский режиссёр высказался о важности проведения Россией спецоперации на Украине. Он напомнил о массовом изгнании бандеровцами сербов из Хорватии в 1990-х годах. Кустурица рассказал о планах создать «русский триптих» — три фильма на основе произведений русских классиков.