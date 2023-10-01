Краснодар, 1 октября, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил журналистам на Кубани, что может снять часть своего фильма по мотивам романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» в Краснодарском крае.

Wikimedia.org Эмир Кустурица

Мастер отметил, что ему близок Достоевский. И решение снять фильм в 2024 году, уже принято. Кустурица даже определил место съёмок: Москва и Кубань, где много солнца.

«Я не могу снимать, если нет солнца, я зависим от солнца. В вашем регионе много солнца. Свой следующий фильм, возможно, я буду делать здесь. Одна половина здесь, вторая — в Москве», — сказал режиссёр.

Как сообщало ИА Регнум, Эмир Кустурица ещё в апреле на церемонии, приуроченной к 90-летию основания Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, сказал, что российскую культуру нельзя «отменить» из-за её глубины, масштабности и достижений.

На вопрос Кустурице журналистов на творческом вечере на фестивале «Александровская крепость» на Кубани, поедет ли он в новые регионы РФ, режиссёр кратко ответил: «Буду».