Москва, 2 апреля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 апреля принял в Кремле сербского режиссёра, актёра и сценариста Эмира Кустурицу, сообщила пресс-служба главы государства.

Кадр из видео Эмир Кустурица

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Кустурица отметил важность проведения спецоперации на Украине. Он заявил, что бандеровцы участвовали в изгнании из Хорватии 230 тыс. сербов в 1990-х годах.

Путин напомнил, что встречался с режиссёром в декабре 2023 года на Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге. Он также заявил, что его оценки ситуации на Украине совпадают с оценками Кустурицы. Президент также назвал события в Сербии схожими с тем, что происходит на Украине.

В свою очередь, Кустурица рассказал президенту о планах создать «русский триптих» — три фильма на основе произведений русских классиков. Один из них — «Инженер лёгких прогулок» по мотивам произведения Фёдора Достоевского, а также кинокартины на основании «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Николая Гоголя и «Казаков» Льва Толстого.

Глава государства назвал интересными идеи сербского режиссёра.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Кустурица сообщил, что планирует снять в Краснодарском крае часть фильма по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». Он выбрал этот регион, так как там много солнечного света.

5 марта Кустурица выступил на марафоне «Знание. Первые» во время Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе». Он отметил, что никогда не считал лёгкой задачей создание фильма. Он сравнил эту работу с переходом через гору.