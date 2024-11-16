Денвер, США, 16 ноября, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Голевая передача Александра Овечкина помогла его клубу «Вашингтон Кэпиталз» победить «Колорадо Эвеланш» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 16 ноября.

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

Встреча прошла на стадионе «Болл-Арена» в Денвере, столице штата Колорадо, и завершилась со счётом 5:2. Шайбы за «Вашингтон» забросили Якуб Врана, Джейкоб Чикран и Расмус Сандин, Коннор Макмайл оформил дубль.

В составе «Колорадо» отличились Паркер Келли и россиянин Николай Коваленко.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября Овечкин завершил матч с «Питтсбург Пингвинз» без результативных действий, прервав свою пятиматчевую голевую серию. До этого россиянин отмечался заброшенными шайбами в играх против «Рейнджерс», «Монреаля», «Коламбуса», «Каролины» и «Нэшвилла».

10 ноября Овечкин сократил разрыв с канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он оформил дубль в матче с «Сент-Луис Блюз». Таким образом, российскому хоккеисту до рекорда осталась 31 шайба.

Ранее Гретцки выразил уверенность в том, что Овечкин рано или поздно обойдёт его по количеству голов в матчах лиги. По словам канадского хоккеиста, это всего лишь «вопрос времени». Сам Овечкин рассказал, что Гретцки следит за его судьбой, поддерживает в гонке за рекордом и присылает ободряющие сообщения после неудачных игр.