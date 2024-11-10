Вашингтон, 10 ноября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил разрыв с канадцем Уэйном Грецки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до 31 гола.

aleksandrovechkinofficial/Global Look Press Александр Овечкин

862-ю шайбу хоккеист забросил на 28-й минуте встречи против «Сент-Луис Блюз», которая состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» в ночь на 10 ноября и завершилась со счётом 8:1 в пользу гостей. Ещё один гол в ворота хозяев площадки Овечкин забил на 43 минуте.

По итогам встречи с «Сент-Луисом» россиянина также признали первой звездой матча.

На данный момент «Вашингтон Кэпиталз» с десятью победами и 20 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Сент-Луис Блюз» с 14 очками располагается на девятой позиции в Западной конференции.

Канадский хоккеист Гретцки с 894 голами в 1487 матчах остаётся рекордсменом лиги по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября Овечкин завершил матч с «Питтсбург Пингвинз» без результативных действий, прервав свою пятиматчевую голевую серию. До этого россиянин отмечался заброшенными шайбами в играх против «Рейнджерс», «Монреаля», «Коламбуса», «Каролины» и «Нэшвилла».

В ночь с 6 на 7 ноября на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон» и «Нэшвилл Предаторз», которая стала для него 861-й за карьеру. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Ранее Гретцки выразил уверенность в том, что Овечкин рано или поздно обойдёт его по количеству голов в матчах лиги. По словам канадского хоккеиста, это всего лишь «вопрос времени». Сам Овечкин рассказал, что Гретцки следит за его судьбой, поддерживает в гонке за рекордом и присылает ободряющие сообщения после неудачных игр.