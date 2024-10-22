Вашингтон, 22 октября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки выразил уверенность, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рано или поздно обойдёт его по количеству голов в матчах Национальной хоккейной лиги. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

Сергей Булкин/ТАСС Александр Овечкин

По словам Гретцки, Овечкин — отличный игрок и снайпер. По итогам матча с «Нью-Джерси Дэвилз» российский форвард сократил отставание от рекорда Гретцки до 40 голов: 854 против 894 заброшенных шайб.

«О да, конечно. Это всего лишь вопрос времени, будет ли это в конце текущего года, в начале следующего, когда угодно», — заявил 63-летний Гретцки, оценивая шансы Овечкина его превзойти.

Овечкин рассказал, что канадец поддерживает его в гонке за рекордом и присылает ободряющие сообщения после неудачных игр.

«Он на моей стороне. Если такой человек болеет за меня — это очень круто. Он лучший хоккеист и отличный человек», — сказал капитан «Вашингтон Кэпиталз».

Как сообщало ИА Регнум, 39-летний Овечкин, начавший свой 20-й сезон в НХЛ, больше не является самым высокооплачиваемым игроком лиги. В минувшем сезоне его доход составлял $17,5 млн, а затем сократился до $16 млн. Рейтинг по уровню дохода возглавил американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс — $21,7 млн, на втором месте — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с доходом в $19,5 млн.