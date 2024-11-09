Вашингтон, 9 ноября, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал пятиматчевую голевую серию, завершив без результативных действий игру с «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч состоялся в ночь с 8 на 9 ноября на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США.

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

До этого Овечкин забивал «Нэшвиллу», «Каролине», «Коламбусу», «Монреалю» и дважды «Рейнджерс», также в его активе четыре передачи в этих играх.

Этот матч оказался для него неудачным, ему так и не удалось отметиться результативными действиями, что спровоцировало его эмоциональную реакцию. После одной из смен российский хоккеист, находясь на скамейке запасных, злобно выругался на себя.

Встреча завершилась победой «Пингвинз» со счётом 4:2. В следующей встрече «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом» на его площадке.

39-летний хоккеист продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки (894) по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате, Овечкину осталось забросить 33 шайбы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 6 на 7 ноября на льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон» и «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счётом 3:2.

Забитая в этом матче шайба стала для Овечкина 861-й за карьеру в матчах регулярных сезонов НХЛ.

4 ноября «Каролина Хариккейнз» прервала трёхматчевую победную серию «Вашингтон Кэпиталз», обыграв команду Овечкина в матче НХЛ сезона 2024/25. Встреча, завершившаяся со счётом 4:2, прошла в Роли на стадионе «Леново Центр». Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Овечкин и американский нападающий Брэндон Дюхайм.