Абхазия, 16 ноября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания выехал из Сухума в село Тамыш на фоне протестов, сообщили 16 ноября в пресс-службе главы государства.

Сергей Фадеичев/ТАСС Президент Республики Абхазия Аслан Бжания

Пресс-служба опровергла заявления оппозиционных ресурсов о том, что после обращения к народу Бжания якобы передислоцировался на территорию российской военной базы.

«В настоящее время Аслан Бжания находится в родном селе Тамыш», — сообщила пресс-служба в своём Telegram-канале.

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