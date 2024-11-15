Сухум, 15 ноября, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к сторонникам и заявил, что руководство республики продолжит работу, несмотря на протесты.

РИА Новости

«Руководство, президент, вице-президент, премьер-министр и члены правительства Абхазии находятся на местах. И будут находиться на местах, и будут работать дальше», — сказал он.

Бжания попросил людей не поддаваться на провокации. Он добавил, что руководство Абхазии будет прилагать усилия для ликвидации последствий протестов.

«Я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде», — добавил глава республики.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Сухуме сторонники оппозиции прорвались в правительственный комплекс. Причиной протеста стало решение депутатов парламента ратифицировать соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ.

Соглашение легализует инвестиции в экономику Абхазии. Противники нововведения заявляют, что крупный российский бизнес может вытеснить местных мелких и средних предпринимателей с рынка. Также протестующие опасаются роста цен на недвижимость. Администрация президента Абхазии пообещала отозвать законопроект о ратификации соглашения.

Протестующие тем не менее потребовали отставки Бжании.

При этом оппозиция заявила, что действия протестующих не направлены против отношений с Россией. Напротив, они всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между странами, подчеркнули протестующие.