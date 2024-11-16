Сухум, 16 ноября, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания не отзывал из парламента республики закон о ратификации российско-абхазского соглашения по инвестпроектам. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба президента Абхазии.

Аслан Бжания

«Президент не подписывал документ об отзыве законопроекта «О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия» из парламента», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

По данным пресс-службы, Бжания утром 16 ноября собирается встретиться с жителями села Тамыш, куда он прибыл из Сухума. Отмечается, что президент обсудит ситуацию в республике.

Накануне вечером, 15 ноября, Бжания провёл совещание с главами силовых ведомств Абхазии, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны на фоне протестов.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в Сухуме сторонники оппозиции прорвались в правительственный комплекс. Причиной протеста стало решение депутатов парламента ратифицировать соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ, которое легализует инвестиции в экономику Абхазии. Противники нововведения заявляют, что крупный российский бизнес может вытеснить местных мелких и средних предпринимателей с рынка. Также протестующие опасаются роста цен на недвижимость. Протестующие потребовали отставки Бжании.

Позже Бжания обратился к сторонникам и заявил, что руководство республики продолжит работу, несмотря на протесты. Бжания попросил людей не поддаваться на провокации. Он добавил, что руководство Абхазии будет прилагать усилия для ликвидации последствий протестов.

При этом оппозиция заявила, что действия протестующих не направлены против отношений с Россией. Напротив, они всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между странами, подчеркнули протестующие.