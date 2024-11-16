Одинцово, Московская область, 16 ноября, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в доме благотворительного фонда помощи женщинам в Одинцово. Об этом утром 16 ноября сообщили в МЧС РФ.

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«Пожар в Подмосковье полностью потушен», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Как рассказал начальник Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Московской области Андрей Пряхин, на момент возгорания в приюте находились 26 человек, из них - 18 детей. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 24 человека.

"С места пожара госпитализированы пять человек. Из них - трое детей", - отметил Пряхин.

Как передавало ИА Регнум, центр для пострадавших от насилия женщин с детьми двух-трёх лет загорелся в подмосковном Одинцово около 21:00 мск. Здание арендовано благотворительным фондом. Одну постоялицу пришлось снимать с крыши, у неё ожоги всего тела. Постояльцев приюта разместили в соседних домах.

Сотрудники МЧС России спасли на пожаре два человека. В МЧС уточнили, к ликвидации возгорания привлекли 15 специалистов и три единицы техники.

Глава городского округа Одинцово Андрей Иванов сообщил, что причиной пожара могло стать короткое замыкание обогревателя.