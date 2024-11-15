Одинцово, Московская область, 16 ноября, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Короткое замыкание обогревателя могло стать причиной пожара в частном центр для пострадавших от насилия женщин в подмосковном Одинцово. Об этом сообщи глава городского округа Андрей Иванов.

МЧС России. Кадр из видео

«Причины возгорания установит Одинцовская прокуратура. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание обогревателя на втором этаже дома», — написал Иванов в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших госпитализировали в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации Звенигорода (ГКБ-45). Пострадавшие дети будут переведены в Детский клинический центр (ДКЦ) им. Рошаля.

Как уточнил глава округа, трое мальчиков получили отравление угарным газом. В то же время пострадали двое женщин 22 и 35 лет. Им оказывается помощь, отметил Иванов.

Как передавало ИА Регнум, центр для пострадавших от насилия женщин с детьми двух-трёх лет загорелся в подмосковном Одинцово около 21:00 мск. Здание арендовано благотворительным фондом. Одну постоялицу пришлось снимать с крыши, у неё ожоги всего тела. Постояльцев приюта разместили в соседних домах.

По данным МЧС, в доме находились 26 человек, из них 18 детей. Сотрудники МЧС России спасли на пожаре два человека. В МЧС уточнили, что остальные находившиеся в здании покинули его самостоятельно. По данным ведомства, предварительно, пострадали пять человек. К ликвидации возгорания привлекли 15 специалистов и три единицы техники. К данному моменту пожар локализован.