В Одинцово назвали предварительную причину пожара в приюте
Глава округа Одинцово: пожар в приюте мог произойти из-за замыкания обогревателя
Одинцово, Московская область, 16 ноября, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Короткое замыкание обогревателя могло стать причиной пожара в частном центр для пострадавших от насилия женщин в подмосковном Одинцово. Об этом сообщи глава городского округа Андрей Иванов.
«Причины возгорания установит Одинцовская прокуратура. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание обогревателя на втором этаже дома», — написал Иванов в Telegram-канале.
По его словам, пострадавших госпитализировали в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации Звенигорода (ГКБ-45). Пострадавшие дети будут переведены в Детский клинический центр (ДКЦ) им. Рошаля.
Как уточнил глава округа, трое мальчиков получили отравление угарным газом. В то же время пострадали двое женщин 22 и 35 лет. Им оказывается помощь, отметил Иванов.
Как передавало ИА Регнум, центр для пострадавших от насилия женщин с детьми двух-трёх лет загорелся в подмосковном Одинцово около 21:00 мск. Здание арендовано благотворительным фондом. Одну постоялицу пришлось снимать с крыши, у неё ожоги всего тела. Постояльцев приюта разместили в соседних домах.
По данным МЧС, в доме находились 26 человек, из них 18 детей. Сотрудники МЧС России спасли на пожаре два человека. В МЧС уточнили, что остальные находившиеся в здании покинули его самостоятельно. По данным ведомства, предварительно, пострадали пять человек. К ликвидации возгорания привлекли 15 специалистов и три единицы техники. К данному моменту пожар локализован.