Одинцово, Московская область, 15 ноября, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России при пожаре в приюте в Одинцово спасли два человека. Об этом говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Кадр из Телеграм — канала

«В доме находились 26 человек, из них 18 детей. Сотрудники МЧС России спасли на пожаре два человека», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что остальные находившиеся в здании покинули его самостоятельно. По данным ведомства, предварительно, пострадали пять человек. К ликвидации возгорания привлекли 15 специалистов и три единицы техники. К данному моменту пожар локализован.

По данным Telegram-канала «112», пятерых пострадавших госпитализировали. Среди них трое детей и двое взрослых, они в тяжёлом состоянии.

Как передавало ИА Регнум, центр для пострадавших от насилия женщин с детьми двух-трёх лет загорелся в подмосковном Одинцово около 21:00 мск. Здание арендовано благотворительным фондом. Одну постоялицу пришлось снимать с крыши, у неё ожоги всего тела. Постояльцев приюта разместили в соседних домах.