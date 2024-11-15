Одинцово, Московская область, 15 ноября, 2024, 21:47 — ИА Регнум. В подмосковном Одинцове 15 ноября при пожаре в приюте в СНТ «Горицвет» пострадали 15 детей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, в доме жили женщины, пострадавшие от насилия, с детьми двух-трёх лет. Здание арендовано благотворительным фондом.

«Одну постоялицу пришлось снимать с крыши, у неё ожоги всего тела. Ещё 11 человек спасли и разместили в ближайших домах», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября произошёл пожар в московском общежитии. Из горящего здания спасли 247 человек. Очаг возгорания был на первом этаже, с него огонь распространился до второго. Часть людей были заблокированы и просили помощи из окон.

8 ноября в Москве произошёл пожар в Российском научном центре хирургии им. академика Б. В. Петровского. Возгорание произошло на первом этаже больничного корпуса. Спасатели оперативно потушили огонь.