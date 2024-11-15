Москва, 16 ноября, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Десятый Географический диктант, проводимый Русским географическим обществом, является одной из самых масштабных просветительских акций. Об этом 16 ноября заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам диктанта.

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«Приветствую вас на старте Географического диктанта, который уже в десятый раз проводит Русское географическое общество. Объединяя на своих площадках более трёх с половиной миллионов человек во многих странах — учащихся и студентов, представителей разных профессий и старшее поколение, целые семьи — ваш уникальный, востребованный проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии. И конечно, отрадно, что в нём принимает активное участие молодёжь», — говорится в опубликованном на сайте Кремля приветствии российского лидера.

Глава государства отметил, что география занимает важное место в ряду научных дисциплин, открывая огромный мир знаний о Земле, формируя мировоззрение и кругозор молодёжи, воспитывает любовь к своей стране и родному краю.

Президент выразил искренние слова признательности организаторам акции, благодаря усилиям которых, по словам главы государства, диктант всегда проходит на высоком творческом уровне, в атмосфере дружбы и созидания и надолго запоминается всем участникам.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября российских лидер заявил, что образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать целям развития страны. По его словам, новый национальный проект «Молодёжь и дети» направлен на реализацию этой идеи. Глава государства также обратился к учителям из Донбасса, Новороссии и приграничных российских регионов, в том числе Курской, Белгородской и Брянской областей, со словами благодарности за их работу.

10 июня Путин в приветствии к участникам международного форума министров образования «Формируя будущее» заявил, что российские дипломы востребованы среди иностранных учащихся. Он также отметил, что Россия развивает педагогические, студенческие и ученические обмены.