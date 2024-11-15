Вашингтон, 16 ноября, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Расследование в связи с утверждениями о контактах американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска с Россией потребовали провести от федеральных властей сенаторы-демократы. Об этом 15 ноября сообщило агентство Reuters.

Trevor cokley Илон Маск

Член комитета по международным отношениям и сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шейхин и председатель комитета Сената по вооруженным силам и сенатор от штата Род-Айленд Джек Рид написали письмо генеральному инспектору Пентагона и генеральному прокурору. В послании сенаторы потребовали провести разбирательство и оценить, не следует ли отстранить компанию Маска SpaceX от прав на получение государственных контрактов.

«Эти связи между хорошо известным противником США и господином Маском, являющимся получателем государственного финансирования на миллиарды долларов, вызывают серьезные вопросы относительно надежности господина Маска в качестве исполнителя государственных контрактов и обладателя допуска к секретным данным», — отмечается в письме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о получении им мандата от народа США вместе с избранным президентом Дональдом Трампом.

Постоянное присутствие предпринимателя Илона Маска рядом с избранным президентом США Трампом стало существенно раздражать окружение политика. Отмечается, что недовольство вызывает активность Маска, который ведёт себя как сопрезидент и продвигает своё видение президентства Трампа, а также участвует в принятии важных кадровых решений.

После победы на выборах Трамп назвал Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвамиглавами будущего нового министерства государственной эффективности (DOGE). Сам Маск назвал своё назначение «угрозой для бюрократии».